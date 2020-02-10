Timsah hayata döndü

de şampiyonluk hesapları yapan Bursaspor, Osmanlıspor'u deplasmanda 4-2 yenerek ligde 2. sıraya çıktı. Rakibi önünde Traore ile öne geçen Timsah, Mertan ve Atakan'la 2-1 geriye düşmesine rağmen Özer, Recep ve Shehu 3 gol bularak maçı 4-2 galip bitirdi.