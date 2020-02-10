Geçmiş olsun Ahmet Nur Çebi

Beşiktaş'ta büyük şanssızlık... Kadın Futbol Takımı'nın maçını izlemek için Fulya'ya giden Başkan Çebi elleri cebindeyken topa vurmak isteyince dengesini kaybedip yere düştü. Hastaneye kaldırılan Çebi'nin dirsek ucunda kırık oluştu ve kolu alçıya alındı. Çebi hastaneden taburcu oldu.
Çebi topa vurmak isterken dirseğinin kırılması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Çebi topa vurmak isterken dirseğinin kırılması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
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