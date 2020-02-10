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    • Spor
    • 10.02.2020 07:03
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    • 10.02.2020 07:03

    Geçmiş olsun

    'ta büyük şanssızlık... 'nın maçını izlemek için Fulya'ya giden Başkan Çebi elleri cebindeyken topa vurmak isteyince dengesini kaybedip yere düştü. Hastaneye kaldırılan Çebi'nin dirsek ucunda kırık oluştu ve kolu alçıya alındı. Çebi hastaneden taburcu oldu.

    Geçmiş olsun Ahmet Nur Çebi
    Beşiktaş'ta büyük şanssızlık... 'nın maçını izlemek için Fulya'ya giden Başkan Çebi elleri cebindeyken topa vurmak isteyince dengesini kaybedip yere düştü. Hastaneye kaldırılan Çebi'nin dirsek ucunda kırık oluştu ve kolu alçıya alındı. Çebi hastaneden taburcu oldu.

    Çebi topa vurmak isterken dirseğinin kırılması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

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