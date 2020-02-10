Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.02.2020 07:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.02.2020 07:03

    Deplasmanda 4. kez kazandılar

    Galatasaray Kasımpaşa'yı deplasmanda farklı mağlup ederek bu sezon 4. deplasman galibiyetini elde etti. Aslan bu sezon Kayserispor, Gaziantep FK, Konyaspor ve Kasımpaşa'yı deplasmanda yenmeyi başardı.

    Deplasmanda 4. kez kazandılar
    Galatasaray Kasımpaşa'yı deplasmanda farklı mağlup ederek bu sezon 4. deplasman galibiyetini elde etti. Aslan bu sezon Kayserispor, Gaziantep FK, Konyaspor ve Kasımpaşa'yı deplasmanda yenmeyi başardı.

    PENALTI CANAVARI ASLAN
    Kasımpaşa maçında 2. golü penaltıdan bulan G.Saray, bu sezon beyaz noktadan 7. kez ağları sarstı. Kasımpaşa ise 8. penaltı golünü yedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerSpor HaberleriDeplasmanda 4. kez kazandılar
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri