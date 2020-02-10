Deplasmanda 4. kez kazandılar

Galatasaray Kasımpaşa'yı deplasmanda farklı mağlup ederek bu sezon 4. deplasman galibiyetini elde etti. Aslan bu sezon Kayserispor, Gaziantep FK, Konyaspor ve Kasımpaşa'yı deplasmanda yenmeyi başardı.
PENALTI CANAVARI ASLAN
Kasımpaşa maçında 2. golü penaltıdan bulan G.Saray, bu sezon beyaz noktadan 7. kez ağları sarstı. Kasımpaşa ise 8. penaltı golünü yedi.
PENALTI CANAVARI ASLAN
Kasımpaşa maçında 2. golü penaltıdan bulan G.Saray, bu sezon beyaz noktadan 7. kez ağları sarstı. Kasımpaşa ise 8. penaltı golünü yedi.
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