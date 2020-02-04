Beşiktaş'ta değişime devam... Sergen Yalçın Çaykur Rizespor önünde alınan 3 puanın ardından takımda değişikliğe hazırlanıyor. Başarılı hoca yeni transfer Boateng'i Gaziantepspor ile oynanacak zorlu maçta Burak Yılmaz'la birlikte çift forvette oynatacak.
ATİBA'YA YİNE AYNI GÖREV
Sergen Yalçın'ın Adem Ljajic'i sol, N'Koudou'yu ise sağ kanatta oynatmayı planladığı öğrenildi.
Atiba'nın ise Çaykur Rizespor maçında olduğu gibi orta sahada yer alacağı öne sürüldü.
SAVUNMAYI DEĞİŞTİRMEYECEK
Gaziantep önünde Elneny yine tek ön libero olarak görev yapacak. Savunmanın ise yine Gökhan Gönül, Vida, Ruiz ve Caner Erkin dörtlüsünden oluşacağı gelen bilgiler arasında.
KARİUS'LA GÖRÜŞME YAPACAK
Başarılı hocanın Gaziantep maçı öncesi kaleci Karius'la bir görüşme yaparak daha dikkatli olması konusunda uyarıda bulunacağı ortaya çıktı.
Yeni transfer Boateng dün Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Vodafone Park'ta bir araya geldi.
GAZİANTEP MAÇI BİLETLERİ SATIŞTA
Beşiktaş ile Gaziantep arasında cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak olan karşılaşmanın biletleri bugün 11.00'de satışa çıkacak.
ATİBA'YA YİNE AYNI GÖREV
Sergen Yalçın'ın Adem Ljajic'i sol, N'Koudou'yu ise sağ kanatta oynatmayı planladığı öğrenildi.
Atiba'nın ise Çaykur Rizespor maçında olduğu gibi orta sahada yer alacağı öne sürüldü.
SAVUNMAYI DEĞİŞTİRMEYECEK
Gaziantep önünde Elneny yine tek ön libero olarak görev yapacak. Savunmanın ise yine Gökhan Gönül, Vida, Ruiz ve Caner Erkin dörtlüsünden oluşacağı gelen bilgiler arasında.
KARİUS'LA GÖRÜŞME YAPACAK
Başarılı hocanın Gaziantep maçı öncesi kaleci Karius'la bir görüşme yaparak daha dikkatli olması konusunda uyarıda bulunacağı ortaya çıktı.
Yeni transfer Boateng dün Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Vodafone Park'ta bir araya geldi.
GAZİANTEP MAÇI BİLETLERİ SATIŞTA
Beşiktaş ile Gaziantep arasında cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak olan karşılaşmanın biletleri bugün 11.00'de satışa çıkacak.
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