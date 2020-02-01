Sezon başında Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan ancak beklentilerin çok uzağında kalan Zanka'nın yeni adresi Almanya oldu... Sarı-Lacivertli yönetim transferin son gününde Danimarkalı stoperi sürpriz bir şekilde Düsseldorf'a kiraladı. Alman ekibinin Zanka'yı satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı ve oyuncunun 1.5 milyon Euro'luk maaşının kalan 6 ay için 500 bin Euro'sunu karşılayacağı öğrenildi.
- Spor
- 01.02.2020
- Gazete
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