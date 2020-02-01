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’nın yeni adresi

Sezon başında 'ye büyük umutlarla olan ancak beklentilerin çok uzağında kalan 'nın yeni adresi oldu... Fenerbahçe, Danimarkalı stoperi Düsseldorf’a kiralık olarak yolladı.

Zanka’nın yeni adresi Almanya
Sezon başında Fenerbahçe'ye büyük umutlarla olan ancak beklentilerin çok uzağında kalan Zanka'nın yeni adresi oldu... Sarı-Lacivertli yönetim transferin son gününde Danimarkalı stoperi sürpriz bir şekilde Düsseldorf'a kiraladı. Alman ekibinin 'yı satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı ve oyuncunun 1.5 milyon Euro'luk maaşının kalan 6 ay için 500 bin Euro'sunu karşılayacağı öğrenildi.

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