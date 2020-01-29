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Hedefte Gianetti var

'in istediği üzerine stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray'da birinci önceliğin 'de forma giyen Arjantinli oyuncu olduğu bildirildi. Sarı-Kırmızılı ekibin 1.5 yıllığına kiralamak istediği 26 yaşında ve 1.84 boyundaki stoper çabukluğu ile dikkat çeken bir isim.

Hedefte Gianetti var
Teknik direktör Fatih Terim'in istediği üzerine stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray'da birinci önceliğin Velez Sarsfield'de forma giyen Arjantinli oyuncu Lautaro Gianetti olduğu bildirildi. Sarı-Kırmızılı ekibin 1.5 yıllığına kiralamak istediği 26 yaşında ve 1.84 boyundaki stoper çabukluğu ile dikkat çeken bir isim.

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