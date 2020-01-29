Hedefte Gianetti var

Teknik direktör Fatih Terim'in istediği üzerine stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray'da birinci önceliğin Velez Sarsfield'de forma giyen Arjantinli oyuncu Lautaro Gianetti olduğu bildirildi. Sarı-Kırmızılı ekibin 1.5 yıllığına kiralamak istediği 26 yaşında ve 1.84 boyundaki stoper çabukluğu ile dikkat çeken bir isim.
- Spor
- 29.01.2020
- Gazete
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