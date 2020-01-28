Vidar Örn Kjartansson Yeni Malatyaspor’da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

LILLARD

BLAZERS

Malatyaspor İzlandalı forvet Vidar Örn Kjartansson'u renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar Rusya'nın Rubin Kazan takımından İzlanda Milli Takımı futbolcusu Kjartansson'la kiralık sözleşme imzalandı. 29 yaşındaki futbolcu Malmö, J.Suning, M.Tel Aviv, Rostov ve Kazan'da oynadı.Erkekler Türkiye Kupası'nın isim sponsoru Solgar Vitamin oldu. Türkiye Kupası'nda ise eşleşmeler şu şekilde oluştu. Darüşşafaka - Anadolu Efes, Türk Telekom - P. Karşıyaka, Fenerbahçe - TS Bandırma, Galatasaray - TOFAŞ.Trail Blazers, seyircisi önünde çıktığı Indiana Pacers mücadelesini, all-star oyun kurucusu Damian Lillard'ın 50 sayı, 13 asist, 6 ribauntluk etkili oyunuyla 139-129 kazandı. Trail Blazers'ta C.J. McCollum 28 sayı, 5 asist, Whiteside da 21 sayı attı.