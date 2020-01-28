Antalyaspor’da ümitler yeşerdi

Antalyaspor'un Denizlispor önünde aldığı galibiyet camiaya bambaşka bir hava getirdi. Teknik Direktör Tamer Tuna çok önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayarak, "Şimdi bu maçı unutarak Konyaspor ile oynayacağımız maça bakacağız. Bu maçı da kazandığımız takdirde her şeyin yola gireceğine inanıyorum" ifadesini kullandı.
- Spor
- 28.01.2020
- Gazete
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