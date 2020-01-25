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'de bu akşam müthiş bir maç oynanacak. Şampiyonluk yarışının iki iddialı takımı ve , 'nda kozlarını paylaşacak.

Süper Lig’de Cumartesi ateşi
Süper Lig'de bu akşam müthiş bir maç oynanacak. Şampiyonluk yarışının iki iddialı takımı Fenerbahçe ve Başakşehir, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

HAKEM FIRAT AYDINUS
Saat 20.00'de başlayacak kritik mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Fenerbahçe'de sakatlığı süren Hasan Ali forma giyemeyecek. Başakşehir'de ise sarı kart cezalısı Demba Ba oynayamayacak.

İKİ MAÇ DAHA OYNANACAK
Ligde bugün - maçının dışında iki karşılaşma daha oynanacak. Saat 14.00'te evinde Ankaragücü'nü konuk edecek. 17.00'de ise , 'la karşılaşacak.

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