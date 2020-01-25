Süper Lig’de Cumartesi ateşi

Süper Lig'de bu akşam müthiş bir maç oynanacak. Şampiyonluk yarışının iki iddialı takımı Fenerbahçe ve Başakşehir, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak.
HAKEM FIRAT AYDINUS
Saat 20.00'de başlayacak kritik mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Fenerbahçe'de sakatlığı süren Hasan Ali forma giyemeyecek. Başakşehir'de ise sarı kart cezalısı Demba Ba oynayamayacak.
İKİ MAÇ DAHA OYNANACAK
Ligde bugün Fenerbahçe-Başakşehir maçının dışında iki karşılaşma daha oynanacak. Saat 14.00'te Kayserispor evinde Ankaragücü'nü konuk edecek. 17.00'de ise Kasımpaşa, Alanyaspor'la karşılaşacak.
HAKEM FIRAT AYDINUS
Saat 20.00'de başlayacak kritik mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Fenerbahçe'de sakatlığı süren Hasan Ali forma giyemeyecek. Başakşehir'de ise sarı kart cezalısı Demba Ba oynayamayacak.
İKİ MAÇ DAHA OYNANACAK
Ligde bugün Fenerbahçe-Başakşehir maçının dışında iki karşılaşma daha oynanacak. Saat 14.00'te Kayserispor evinde Ankaragücü'nü konuk edecek. 17.00'de ise Kasımpaşa, Alanyaspor'la karşılaşacak.
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