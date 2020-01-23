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için iddiası!

'in ikinci devre planlarında yer almayan ve yönetimin elden çıkarmak için çok büyük çaba harcadığı Younes 'ya talip çıktı. Faslı yıldızın 2016- 17 sezonunda formasını giydiği 'in için harekete geçtiği iddia edildi. Ancak Fransız kulübünün Belhanda'nın yüksek maaşının tamamını ödemek istemediği de gelen bilgiler arasında.

Belhanda için Nice iddiası!
'in ikinci devre planlarında yer almayan ve yönetimin elden çıkarmak için çok büyük çaba harcadığı Younes 'ya talip çıktı. Faslı yıldızın 2016- 17 sezonunda formasını giydiği 'in için harekete geçtiği iddia edildi. Ancak Fransız kulübünün Belhanda'nın yüksek maaşının tamamını ödemek istemediği de gelen bilgiler arasında.

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