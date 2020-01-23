Belhanda için Nice iddiası!

Fatih Terim'in ikinci devre planlarında yer almayan ve yönetimin elden çıkarmak için çok büyük çaba harcadığı Younes Belhanda'ya talip çıktı. Faslı yıldızın 2016- 17 sezonunda formasını giydiği Nice'in transfer için harekete geçtiği iddia edildi. Ancak Fransız kulübünün Belhanda'nın yüksek maaşının tamamını ödemek istemediği de gelen bilgiler arasında.
- Spor
- 23.01.2020
- Gazete
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