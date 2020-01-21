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Gençler’e Skoda çarptı

'de alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın maçında sahasında 'ni mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. 70. dakikada sahne alan Rizespor'un yeni i topu ağlara yolladı: 1-0. Çek forvet 85. dakikada bir gol daha buldu ve ekibi karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Gençler’e Skoda çarptı
Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın maçında Çaykur Rizespor sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. 70. dakikada sahne alan Rizespor'un yeni i Milan Skoda topu ağlara yolladı: 1-0. Çek forvet 85. dakikada bir gol daha buldu ve Karadeniz ekibi karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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