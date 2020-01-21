Gençler’e Skoda çarptı

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın maçında Çaykur Rizespor sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. 70. dakikada sahne alan Rizespor'un yeni transferi Milan Skoda topu ağlara yolladı: 1-0. Çek forvet 85. dakikada bir gol daha buldu ve Karadeniz ekibi karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
- Spor
- 21.01.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.