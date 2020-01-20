Erzurumspor 86’da yakalandı

TFF 1. Lig'in 18. haftasındaki İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması 1-1 sona erdi. Erzurum 40. dakikada Scuk'un golüyle öne geçti. İlk yarıyı Erzurum 1-0 önde tamamladı. Ev sahibi İstanbulspor 86'da Onur Ergün ile cevap verdi: 1-1.
GÜREŞTE 12 MADALYA
Türkiye, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Matteo Pellicone Güreş Turnuvası'nda toplam 1 altın, 4 gümüş ve 7 bronz ile toplamda 12 madalya elde etti.
CENGİZ ATTI ROMA KAZANDI
Serie A'nın 20. hafta maçında Roma, deplasmanda Genoa'yı 3-1 mağlup etti. Roma'nın maçtaki ilk golünü 6. dakikada milli futbolcumuz Cengiz Ünder kaydetti.
KAYSERİ'DE KUPA MESAİSİ
HES Kablo Kayserispor, Türkiye Kupası'nda yarın Fenerbahçe ile İstanbul'da yapacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı. İlk maç 0-0 sona ermişti.
GİRESUN TRANSFERİ KAPATTI
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un başkanı Sacit Ali Eren, "Teknik direktör Hakan Kutlu'nun istekleri doğrultusunda trnasferleri yaptık. Şu an için transferi kapattık" dedi.
GÜREŞTE 12 MADALYA
Türkiye, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Matteo Pellicone Güreş Turnuvası'nda toplam 1 altın, 4 gümüş ve 7 bronz ile toplamda 12 madalya elde etti.
CENGİZ ATTI ROMA KAZANDI
Serie A'nın 20. hafta maçında Roma, deplasmanda Genoa'yı 3-1 mağlup etti. Roma'nın maçtaki ilk golünü 6. dakikada milli futbolcumuz Cengiz Ünder kaydetti.
KAYSERİ'DE KUPA MESAİSİ
HES Kablo Kayserispor, Türkiye Kupası'nda yarın Fenerbahçe ile İstanbul'da yapacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı. İlk maç 0-0 sona ermişti.
GİRESUN TRANSFERİ KAPATTI
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un başkanı Sacit Ali Eren, "Teknik direktör Hakan Kutlu'nun istekleri doğrultusunda trnasferleri yaptık. Şu an için transferi kapattık" dedi.
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