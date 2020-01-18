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'nın sakatlığı sonrası stoper arayışı içine giren 'da son aday ... Sarı- Kırmızılılar, Roma kulübünde forma giyen lı savunmacı oyuncu için İtalyan ekibinin kapısını çaldı. 28 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifi yapıldı.



Luyindama'nın sakatlığı sonrası stoper arayışı içine giren Galatasaray'da son aday Juan Jesus... Sarı- Kırmızılılar, Roma kulübünde forma giyen Brezilyalı savunmacı oyuncu için İtalyan ekibinin kapısını çaldı. 28 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifi yapıldı.

ROMA OPSİYON DA İSTİYOR
Roma'nın 6 aylık kiralamaya sıcak bakmadığı ve transfere satın alma opsiyonu ile birlikte onay verebileceği öğrenildi. Roma'nın opsiyon tutarı olarak 5 milyon Euro istediği konuşuluyor.

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