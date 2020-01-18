Luyindama'nın sakatlığı sonrası stoper arayışı içine giren Galatasaray'da son aday Juan Jesus... Sarı- Kırmızılılar, Roma kulübünde forma giyen Brezilyalı savunmacı oyuncu için İtalyan ekibinin kapısını çaldı. 28 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifi yapıldı.
ROMA OPSİYON DA İSTİYOR
Roma'nın 6 aylık kiralamaya sıcak bakmadığı ve transfere satın alma opsiyonu ile birlikte onay verebileceği öğrenildi. Roma'nın opsiyon tutarı olarak 5 milyon Euro istediği konuşuluyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.