Lens 3 hafta yok

Kartal'a Lens'ten kötü haber geldi... Beşiktaş'ın Altınordu ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Lens'in en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Hollandalı futbolcunun çekilen MR'ında sağ uyluk arka adalesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edildiği ortaya çıktı. Bu gelişme Sivasspor ile oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde Abdullah Avcı'nın moralini bozdu.
- Spor
- 14.01.2020
- Gazete
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