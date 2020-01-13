Sezon başından bu yana sol bek transferi için çok büyük bir çaba harcayan Fenerbahçe sonunda hedefe ulaştı... Sarı-Lacivertliler, Milan formasını giyen Ricardo Rodriguez'i kadrosuna katıyor. İsviçreli yıldızın ardından İtalyan kulübü ile de kesin olarak anlaşma sağlandı.
3-4 GÜN İÇİNDE ÇÖZÜLECEK
Yönetimin transferi resmi olarak açıklamak için Futbol Federayonu ile yaşanan harcama limiti sorunu çözmeyi bekliyor. En geç 3-4 gün içinde bu sorunun çözüleceği öğrenildi.
1.5 YIL SÖZLEŞMESİ VAR
Milan ile 1.5 yıl sözleşmesi olan Rodriguez 6 aylığına kiralanacağı belirlendi. Ancak tecrübeli yıldızın sözleşmesinde sorunlu satın alma opsiyonu olacak.
4.5 MİLYON EURO!
F.Bahçe'nin sezon sonunda 4.5 milyon Euro ödeyerek Rodriguez'in tapusu alacağı öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Milan formasıylı ligde 5 maça çıktı.
TARAFTAR DÖRT GÖZLE BEKLİYOR
Sezonun ilk yarısında en büyük sıkıntıyı sol bekte yaşayan Fenerbahçe'de taraftarlar, Rodriguez'in imzasını dört gözle bekliyor. İsviçreli oyuncunun Fener'e ilaç olacak.
3-4 GÜN İÇİNDE ÇÖZÜLECEK
Yönetimin transferi resmi olarak açıklamak için Futbol Federayonu ile yaşanan harcama limiti sorunu çözmeyi bekliyor. En geç 3-4 gün içinde bu sorunun çözüleceği öğrenildi.
1.5 YIL SÖZLEŞMESİ VAR
Milan ile 1.5 yıl sözleşmesi olan Rodriguez 6 aylığına kiralanacağı belirlendi. Ancak tecrübeli yıldızın sözleşmesinde sorunlu satın alma opsiyonu olacak.
4.5 MİLYON EURO!
F.Bahçe'nin sezon sonunda 4.5 milyon Euro ödeyerek Rodriguez'in tapusu alacağı öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Milan formasıylı ligde 5 maça çıktı.
TARAFTAR DÖRT GÖZLE BEKLİYOR
Sezonun ilk yarısında en büyük sıkıntıyı sol bekte yaşayan Fenerbahçe'de taraftarlar, Rodriguez'in imzasını dört gözle bekliyor. İsviçreli oyuncunun Fener'e ilaç olacak.
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