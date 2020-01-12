Simon Falette'yi kadrosuina katmasının ardından 2. stoper transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'nin, Alanya'da forma giyen Welinton için ortaya koyduğu plan belli oldu! Bu transfer için bonservis ödemek istemeyen Fenerbahçe, Alanya'nın kapısını takas formülü ile çaldı.
BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURULACAK!
Zaten harcama limitlerinin üzerinde olan F.Bahçe, Alanya'ya bonservis ödemek yerine M.Ekici ile Alper Potuk'u teklif etti.
Transfer gerçekleşirse bu iki oyuncunun ücretinden de çıkılmış olacak.
EROL BULUT'UN KARARI ÖNEMLİ
Teklifin Alanya yönetiminde de makul karşılandığı ancak son kararın verilmediği, teknik direktör Erol Bulut'un da görüşünün alınacağı ifade edildi. Yanal, Welinton'un mutlaka alınmasını istiyor.
MALATYASPOR DA İSTİYOR AMA...
Bu arada Malatyaspor'un da kadrosuna katmak istediği Mehmet Ekici ve Alper Potuk'un, takasta kullanmak istendiği için Malatya'ya henüz gönderilmediği de gelen haberler arasında.
WELINTON KADIKÖY'E GÖZ KIRPIYOR
Welinton'un Fenerbahçe formasını giymeyi istediğini yakın çevresine söyledi.
ADIL RAMİ'DEN VEDA GİBİ MESAJ GELDİ!
Adil Rami, instagram hesabından paylaşımda ilginç bir paylaşımda bulundu. Rami, farklı takımlarda oynarken ünlü isimleri durdururken çekilen resimleri paylaşarak, "Burada ya da başka yerde tutkum için savaşmaya devam edeceğim" notunu yazdı. Bu paylaşımı veda mesajı olarak algılayanlar oldu.
MILAN RODRIGUEZ'İ KADROYA ALMADI
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için çaba sarfettiği Milan'ın İsviçreli sol beki Ricardo Rodriguez'de dün önemli bir gelişme daha yaşandı. Rodriguez, Milan'ın Cagliari ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı. İtalyan basını Rodriguez'in transfer ihtimali nedeniyle kadroya alınmadığını yazdı.
BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURULACAK!
Zaten harcama limitlerinin üzerinde olan F.Bahçe, Alanya'ya bonservis ödemek yerine M.Ekici ile Alper Potuk'u teklif etti.
Transfer gerçekleşirse bu iki oyuncunun ücretinden de çıkılmış olacak.
EROL BULUT'UN KARARI ÖNEMLİ
Teklifin Alanya yönetiminde de makul karşılandığı ancak son kararın verilmediği, teknik direktör Erol Bulut'un da görüşünün alınacağı ifade edildi. Yanal, Welinton'un mutlaka alınmasını istiyor.
MALATYASPOR DA İSTİYOR AMA...
Bu arada Malatyaspor'un da kadrosuna katmak istediği Mehmet Ekici ve Alper Potuk'un, takasta kullanmak istendiği için Malatya'ya henüz gönderilmediği de gelen haberler arasında.
WELINTON KADIKÖY'E GÖZ KIRPIYOR
Welinton'un Fenerbahçe formasını giymeyi istediğini yakın çevresine söyledi.
ADIL RAMİ'DEN VEDA GİBİ MESAJ GELDİ!
Adil Rami, instagram hesabından paylaşımda ilginç bir paylaşımda bulundu. Rami, farklı takımlarda oynarken ünlü isimleri durdururken çekilen resimleri paylaşarak, "Burada ya da başka yerde tutkum için savaşmaya devam edeceğim" notunu yazdı. Bu paylaşımı veda mesajı olarak algılayanlar oldu.
MILAN RODRIGUEZ'İ KADROYA ALMADI
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için çaba sarfettiği Milan'ın İsviçreli sol beki Ricardo Rodriguez'de dün önemli bir gelişme daha yaşandı. Rodriguez, Milan'ın Cagliari ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı. İtalyan basını Rodriguez'in transfer ihtimali nedeniyle kadroya alınmadığını yazdı.
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