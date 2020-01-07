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Da ’nın gözü Aslan’da

Al Ittihad ile sözleşmesini fesheden Manuel Da gözünü 'a dikmiş durumda... yıldızın 'ye dönmeyi çok istediği ve Sarı-Kırmızılı yönetimden haber beklediği belirtiliyor.

Da Costa’nın gözü Aslan’da
Al Ittihad ile sözleşmesini fesheden Manuel Da Costa gözünü Galatasaray'a dikmiş durumda... Brezilyalı yıldızın Türkiye'ye dönmeyi çok istediği ve Sarı-Kırmızılı yönetimden haber beklediği belirtiliyor.

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