Bugünkü
Takvim

İngilizler’den itirafı

Uzun süredir Vedat Muric'i takip eden 'ın geçtiğimiz günlerde 'ye 8 milyon 'luk bir teklifte bulunduğu İngiliz basınında yazılıp çizilmişti. Bunun ardından markt sitesi Vedat'ın piyasa değerini 12 milyon Euro olarak belirlemişti. İngiliz sitelerinde yer alan yorumlarda Tottenham'ın teklif ettiği rakamlarla Vedat Muric'i transfer etmesinin hayal olduğu Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro'yu bile az bulacağı ifade edildi.

İngilizler’den Vedat itirafı
Uzun süredir Vedat Muric'i takip eden Tottenham'ın geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu İngiliz basınında yazılıp çizilmişti. Bunun ardından transfermarkt sitesi Vedat'ın piyasa değerini 12 milyon Euro olarak belirlemişti. İngiliz sitelerinde yer alan yorumlarda 'ın teklif ettiği rakamlarla Vedat Muric'i etmesinin hayal olduğu Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro'yu bile az bulacağı ifade edildi. Yorumlarda "F.Bahçe FFP nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Ancak yine de yükselen değer olan Vedat'ı değerinden daha az bir fiyata satmayacaklar" denildi.

YÜKSELEN DEĞER VEDAT
Vedat Muric'in yükselen performansı yakından takip ediliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor Haberleriİngilizler’den Vedat Muriç itirafı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri