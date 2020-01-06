Uzun süredir Vedat Muric'i takip eden Tottenham'ın geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu İngiliz basınında yazılıp çizilmişti. Bunun ardından transfermarkt sitesi Vedat'ın piyasa değerini 12 milyon Euro olarak belirlemişti. İngiliz futbol sitelerinde yer alan yorumlarda Tottenham'ın teklif ettiği rakamlarla Vedat Muric'i transfer etmesinin hayal olduğu Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro'yu bile az bulacağı ifade edildi. Yorumlarda "F.Bahçe FFP nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Ancak yine de yükselen değer olan Vedat'ı değerinden daha az bir fiyata satmayacaklar" denildi.
YÜKSELEN DEĞER VEDAT
Vedat Muric'in yükselen performansı yakından takip ediliyor.
YÜKSELEN DEĞER VEDAT
Vedat Muric'in yükselen performansı yakından takip ediliyor.
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