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Simon ’in menajeri, lı stoperi 'a teklif etti

Stoper için Godin’i gündemine alan G.Saray’a sürpriz öneri... 30 yaşındaki ’in menajeri Mikkel Beck, Sarı-Kırmızılılar’dan randevu talep etti... Atalanta forması giyen ve takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılan tecrübeli stoper için Yönetimi'nin vereceği karar bekleniyor...

Aslan’a Kjaer önerisi
Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan ve Onyekuru ile Saracchi'yi bitiren Galatasaray'da stoper transferi için gündeme bomba bir isim geldi... İnter forması giyen Diego Godin ile temaslarını sürdüren Aslan'a 'de de forma giyen Simon Kjaer önerildi.

MENAJERİ BİR HAYLİ HIZLI!
Atalanta forması giyen 30 yaşındaki stoperin menajerliğini yapan Mikkel Beck'in gelecek hafta içinde Galatasaray Yönetimi'nden bir randevu talep ettiği bildirildi.



AYRILACAĞINI AÇIKLAMIŞTI
G.Saray'ın Beck'e vereceği cevap ise merakla bekleniyor... Beck geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oyuncusunun İtalyan ekibi Atalanta'dan ayrılmak istediğini dile getirmişti.

95 KEZ MİLLİ TAKIMDA OYNADI
2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Simon Kjaer, Danimarka Milli Takım kaptanlığını yapıyor. Tecrübeli stoper, Danimarka ile 95 maça çıktı ve 3 gole imza attı.

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