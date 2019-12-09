Kjaer’den kötü hüber İsmi Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Simon Kjaer'in belinde 4 milimlik bir kayma olduğu, Danimarkalı stoperin eski performansına ulaşmasının zor olduğu öğrenildi.

İsmi Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Simon Kjaer'in belinde 4 milimlik bir kayma olduğu, Danimarkalı stoperin eski performansına ulaşmasının zor olduğu öğrenildi. TÜM MANŞETLER