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Kjaer’den kötü hüber

İsmi Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Simon Kjaer'in belinde 4 milimlik bir kayma olduğu, Danimarkalı stoperin eski performansına ulaşmasının zor olduğu öğrenildi.

Kjaer’den kötü hüber
İsmi Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Simon Kjaer'in belinde 4 milimlik bir kayma olduğu, Danimarkalı stoperin eski performansına ulaşmasının zor olduğu öğrenildi.

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