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Sosa’ya 2, Novak’a 1.5 milyon Euro teklif etti

'da dış de olduğu kadar iç transferde de büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Onazi ve Avdijaj ile yolları ayırmak üzere olan Bordo-Mavililer, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan ve Filip Novak ile de görüşmeleri sürdürüyor. Başkan 'nun yaptığı, "Takımda kalmaları için en yüksek limiti verdik" açıklamasından sonra oyunculara önerilen rakamlar ortaya çıktı. Trabzonspor'un Sosa'ya 2 yıllık sözleşmesinin yanı sıra yıllık 2 milyon Euro önerdiği, Novak'a ise 3 yıllık sözleşmesinin yanı sıra yıllık 1 milyon 500 bin Euro teklif yaptığı ortaya çıktı.

İki yıldıza 3.5 milyon
Trabzonspor'da dış de olduğu kadar iç transferde de büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Onazi ve Avdijaj ile yolları ayırmak üzere olan Bordo-Mavililer, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Jose Sosa ve Filip Novak ile de görüşmeleri sürdürüyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı, "Takımda kalmaları için en yüksek limiti verdik" açıklamasından sonra oyunculara önerilen rakamlar ortaya çıktı. 'un Sosa'ya 2 yıllık sözleşmesinin yanı sıra yıllık 2 milyon Euro önerdiği, Novak'a ise 3 yıllık sözleşmesinin yanı sıra yıllık 1 milyon 500 bin Euro teklif yaptığı ortaya çıktı. İki yıldız da tekliflere sıcak bakıyor.

KAPTAN SOSA TAKIMIN BEYNİ
Arjantinli maestro , Trabzonspor'un saha içindeki beyni konumunda.



HOSSEİNİ'Yİ BIRAKMAYACAK!
Karadeniz Fırtınası'nda sözleşmesi sezon sonu sona erecek İranlı stoper Hosseini'ye İtalyan ve Alman takımlarının ilgisi var. Yönetim tekliflere rağmen genç oyuncuyu bırakmak istemiyor.

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