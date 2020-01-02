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Tolga koşacak izleyen yorulacak!

Son Rizespor deplasmanında 12 bin 440 metre koşan , ligin 2. yarısında daha önce başardığı 14 bin metreyi geçmeyi hedefliyor. Ciğerci, "Almanya'da 14 bin metreyi geçmiştim. Ligin 2. yarısında bunu başarabilirim" diye konuştu.

Tolga koşacak izleyen yorulacak!
Fenerbahçe'de zaman zaman eleştirilse de ortaya koyduğu mücadeleye kimsenin söz söylemediği Tolga Ciğerci koşu mesafelerinde kimseyi yanına yaklaştırmıyor.

ÖRNEĞİ VAR...
Rize'de 12 bin 440 metre koşan Tolga Ciğerci, "Almanya'da 14 bin metreyi geçmiştim. Ligin 2. yarısında bunu başarabilirim" diye konuştu.

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