F enerbahçe'de kadro dışı olan Mehmet Ekici'ye Yeni Malatyaspor ile birlikte Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor'un da talip olduğu bildirildi. En ısrarcı kulübün ise Malatya olduğu ifade edildi.



ZENIT MIHA ZAJC İÇİN FENER'DEN RAPOR İSTEDİ

Miha Zajc ile ilgilenen Rus kulübü Zenit'in Sloven oyuncunun sakatlık durumu ile ilgili Fenerbahçe'den rapor istediği bildirildi.