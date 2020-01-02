Bugünkü
Takvim

’ye 3’lü kanca

'de kadro dışı olan 'ye Yeni Malatyaspor ile birlikte Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor'un da talip olduğu bildirildi. En ısrarcı kulübün ise Malatya olduğu ifade edildi.

Ekici’ye 3’lü kanca
Fenerbahçe'de kadro dışı olan Mehmet Ekici'ye Yeni Malatyaspor ile birlikte Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor'un da talip olduğu bildirildi. En ısrarcı kulübün ise Malatya olduğu ifade edildi.

ZENIT MIHA ZAJC İÇİN FENER'DEN RAPOR İSTEDİ
Miha Zajc ile ilgilenen Rus kulübü Zenit'in Sloven oyuncunun sakatlık durumu ile ilgili Fenerbahçe'den rapor istediği bildirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriMehmet Ekici’ye 3’lü kanca
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri