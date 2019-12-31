fırtına gibi bir giriş yapan asistleriyle taraftarın sevgilisi olandüşünün sebebi ortaya çıktı.futbolcununilk geldiği zamanlaşimdiki arasında dağlarkadar fark var.kilo aldığıiddia edilenteknik ekip tarafından da uyarıldığıbelirtildi.Normaldekg civarında olanşu andakiloyu bulduğu iddia ediliyor. Anlaşılan devre arası kampındabiraz daha çok çalışacak.antrenmanfotoğraflarıherkesi şaşırttı.