Sosa ve Novak imza için can atıyor Sosa ve Novak'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. İki yıldız menajerlerine, “Trabzon’da çok mutluyuz. Sorunları çözelim” dedi. İki oyuncunun da kampta sözleşmesini uzatması bekleniyor.

T rabzonspor iç transferde uzun zamandır görüşme halinde olduğu Sosa ve Novak ile çıkan haberlerin aksine birçok konuda anlaşmaya vardı. Çok küçük farklılıkların giderilmesi için iki oyuncu da menajerlerine, "Burada çok mutluyuz, sorunları çözelim" talimatı verdi. İki oyuncunun da kampta sözleşmesini uzatması bekleniyor.

