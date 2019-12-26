Umut Nayir görev başına

Derbi maçta sakatlanan Burak Yılmaz'ın G.Birliği karşısında oynamayacak olması nedeniyle gözler Umut Nayir çevrildi. G.Birliği maçına özel olarak hazırlanan 26 yaşındaki oyuncu idmandaki performansıyla göz dolduruyor.
Derbi maçta sakatlanan Burak Yılmaz'ın G.Birliği karşısında oynamayacak olması nedeniyle gözler Umut Nayir çevrildi. G.Birliği maçına özel olarak hazırlanan 26 yaşındaki oyuncu idmandaki performansıyla göz dolduruyor.
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