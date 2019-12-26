Sezonun ilk yarısında beklenen performansın çok gerisinde kalan Nagatomo ve Mariano'yu gözden çıkaran Galatasaray'da iki yıldız için izlenecek yol haritası belli oldu... Sarı-Kırmızılılar transfer bütçesi oluşturmak için öncelikle Nagatomo ve Mariano'yu satmayı hedefliyor.
Transfer döneminin son günü olan 31 Ocak'a kadar bekleyecek olan yönetim eğer teklif gelmezse iki futbolcunun kalan alacaklarını ödeyerek sözleşmelerini tek taraflı fesh edecek.
Transfer döneminin son günü olan 31 Ocak'a kadar bekleyecek olan yönetim eğer teklif gelmezse iki futbolcunun kalan alacaklarını ödeyerek sözleşmelerini tek taraflı fesh edecek.
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