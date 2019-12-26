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ve için izlenecek yol belli oldu! Önce teklif sonra fesih

yönetimi ara in son günü olan ’a kadar ve 'yu da satmaya çalışacak. Eğer hedefe ulaşılamazsa fesih yoluna gidilecek.

Önce teklif sonra fesih
Sezonun ilk yarısında beklenen performansın çok gerisinde kalan Nagatomo ve Mariano'yu gözden çıkaran Galatasaray'da iki yıldız için izlenecek yol haritası belli oldu... Sarı-Kırmızılılar bütçesi oluşturmak için öncelikle Nagatomo ve Mariano'yu satmayı hedefliyor.



Transfer döneminin son günü olan 31 Ocak'a kadar bekleyecek olan yönetim eğer teklif gelmezse iki futbolcunun kalan alacaklarını ödeyerek sözleşmelerini tek taraflı fesh edecek.

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