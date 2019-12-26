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için spor'dan olumsuz yanıt

Trabzonspor spor'un tecrübeli stoperi 'yi etmek için kulübüne teklif yaptı ancak Sarı-Kırmızılı ekip Bordo- Mavililer'e olumsuz yanıt verdi.

Hadebe için olumsuz yanıt
Trabzonspor spor'un tecrübeli stoperi 'yi etmek için kulübüne teklif yaptı ancak Sarı-Kırmızı ekip Bordo- Mavililer'e olumsuz yanıt verdi. Malatyaspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncu için kulübüne takas teklifi yapanTrabzonspor Malatya'dan hayır yanıtını aldı.

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