Trabzonspor Malatyaspor'un tecrübeli stoperi Hadebe'yi transfer etmek için kulübüne teklif yaptı ancak Sarı-Kırmızı ekip Bordo- Mavililer'e olumsuz yanıt verdi. Malatyaspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncu için kulübüne takas teklifi yapanTrabzonspor Malatya'dan hayır yanıtını aldı.
- Spor
- 26.12.2019
- Gazete
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