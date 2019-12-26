Ersun Yanal’a destek!

Beşiktaş maçı sonrası çarşama günü (dün) konuşacağını söyleyen Ersun Yanal, herhangi bir açıklama yapmadı. F.Bahçe ise Yanal'ın daha önce sarf ettiği "En güzel şampiyonluklarımız henüz yaşamadıklarımız" sözlerinin yer aldığı bir paylaşım yaparak deneyimli hocanın arkasında olduğunun mesajını verdi.
- Spor
- 26.12.2019
- Gazete
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