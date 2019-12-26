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Çakır’a maç yok!

F.Bahçe-Beşiktaş maçında verdiği kararlarla tartışma yaratan Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan'a ilk yarının son haftasında maç verilmedi. Beşiktaş'ın G.Birliği ile oynayacağı maça Fırat Aydınus, Trabzonspor-Kayseri maçına Hüseyin Göçek, G.Saray-Antalya karşılaşmasına ise Abdulkadir Bitigen verildi. Rize-F.Bahçe maçını ise Halil Umut Meler yönetecek.

Çakır’a maç yok!
F.Bahçe-Beşiktaş maçında verdiği kararlarla tartışma yaratan Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan'a ilk yarının son haftasında maç verilmedi. Beşiktaş'ın G.Birliği ile oynayacağı maça Fırat Aydınus, Trabzonspor-Kayseri maçına Hüseyin Göçek, G.Saray-Antalya karşılaşmasına ise Abdulkadir Bitigen verildi. Rize-F.Bahçe maçını ise Halil Umut Meler yönetecek.

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