Çakır’a maç yok!

F.Bahçe-Beşiktaş maçında verdiği kararlarla tartışma yaratan Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan'a ilk yarının son haftasında maç verilmedi. Beşiktaş'ın G.Birliği ile oynayacağı maça Fırat Aydınus, Trabzonspor-Kayseri maçına Hüseyin Göçek, G.Saray-Antalya karşılaşmasına ise Abdulkadir Bitigen verildi. Rize-F.Bahçe maçını ise Halil Umut Meler yönetecek.
- Spor
- 26.12.2019
- Gazete
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