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Devre arası kampına yetişiyor

Sol bacak üst adalesinden sakatlanan 'ın durumu iyiye gidiyor. azalan Nijeryalı oyuncu deplasmanında olmayacak. Ancak devre arası kampında takımla çalışabilecek.

Devre arası kampına yetişiyor
Sol bacak üst adalesinden sakatlanan 'ın durumu iyiye gidiyor. azalan Nijeryalı oyuncu deplasmanında olmayacak. Ancak devre arası kampında takımla çalışabilecek.

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