Devre arası kampına yetişiyor

Sol bacak üst adalesinden sakatlanan Victor Moses'ın durumu iyiye gidiyor. Ağrıları azalan Nijeryalı oyuncu Rize deplasmanında olmayacak. Ancak devre arası kampında takımla çalışabilecek. Sol bacak üst adalesinden sakatlanan Victor Moses'ın durumu iyiye gidiyor. Ağrıları azalan Nijeryalı oyuncu Rize deplasmanında olmayacak. Ancak devre arası kampında takımla çalışabilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.