90 dakikası yok! 455 dakikada 5 gol, 5 asist

Trabzon'un sezon başı Liverpool'dan transfer ettiği İngiliz yıldız Daniel Sturridge, ligde ve kupada forma giydiği 455 dakikada 5 gol ve 5 asist üretti. Sturridge hiçbir maçta 90 dakika oynamadı. Trabzon'un sezon başı Liverpool'dan transfer ettiği İngiliz yıldız Daniel Sturridge, ligde ve kupada forma giydiği 455 dakikada 5 gol ve 5 asist üretti. Sturridge hiçbir maçta 90 dakika oynamadı.
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