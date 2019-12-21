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90 dakikası yok! 455 dakikada 5 gol, 5 asist

'un sezon başı 'dan ettiği İngiliz yıldız , ligde ve kupada forma giydiği 455 dakikada 5 gol ve 5 asist üretti. Sturridge hiçbir maçta 90 dakika oynamadı.

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