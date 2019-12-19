A Spor’da kupa heyecanı tam gaz

Kupa heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. A Spor'da yayınlanacak 5. tur rövanş maçları sonucunda 16 takım bir üst tura çıkacak. Bugün 5 rövanş karşılaşması da A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. 5. tur rövanş maçlarının tamamlanacağı günde açılış 13.00'te Manisaspor- Kayserispor maçıyla olacak. Günün kapanışı ise saat 20.45'te Trabzonspor-Altay maçıyla olacak.
BUGÜN
13:00 Manisa-Kayserispor (2-3)
14.30 Denizli-Altınordu (5-3)
16.30 Başakşehir-Hekimoğlu (1-0)
18.30 Bursaspor-Erzurum (2-4)
20.45 Trabzonspor-Altay (2-1)
BUGÜN
13:00 Manisa-Kayserispor (2-3)
14.30 Denizli-Altınordu (5-3)
16.30 Başakşehir-Hekimoğlu (1-0)
18.30 Bursaspor-Erzurum (2-4)
20.45 Trabzonspor-Altay (2-1)
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