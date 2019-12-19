Bugünkü
Takvim

A Spor’da kupa heyecanı tam gaz

Kupa heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. A Spor'da yayınlanacak 5. ları sonucunda 16 takım bir üst tura çıkacak. 5 rövanş karşılaşması da A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. 5. tur rövanş maçlarının tamamlanacağı günde açılış 13.00'te maçıyla olacak. kapanışı ise saat 20.45'te Trabzonspor-Altay maçıyla olacak.

A Spor’da kupa heyecanı tam gaz
Kupa heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. A Spor'da yayınlanacak 5. ları sonucunda 16 takım bir üst tura çıkacak. 5 rövanş karşılaşması da A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. 5. tur rövanş maçlarının tamamlanacağı günde açılış 13.00'te maçıyla olacak. kapanışı ise saat 20.45'te Trabzonspor-Altay maçıyla olacak.


BUGÜN

13:00 Manisa-Kayserispor (2-3)

14.30 Denizli-Altınordu (5-3)

16.30 Başakşehir-Hekimoğlu (1-0)

18.30 Bursaspor-Erzurum (2-4)

20.45 Trabzonspor-Altay (2-1)

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriA Spor’da kupa heyecanı tam gaz
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri