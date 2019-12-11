Trabzonspor'un sezon başında Lille kulübüne 16 milyon 500 bin Euro gibi rekor bir ücretle sattığı Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesindeki detay nedeniyle kulübe 1 milyon Euro daha gelir girecek.
4 MAÇ OYNAMASI YETİYOR
Oyunvu satılırken yapılan anlaşmaya göre Yusuf Yazıcı'nın 25 maça çıkması durumunda Lille Kulübü'nün Trabzonspor'a 1 milyon Euro daha ödemesi gerekiyor. Sezon başından itibaren 21 karşılaşmada oynayan Yusuf Yazıcı'nın 4 maça daha çıkması durumunda Bordo-Mavili kulüp 1 milyon Euro daha kazanacak.
4 MAÇ OYNAMASI YETİYOR
Oyunvu satılırken yapılan anlaşmaya göre Yusuf Yazıcı'nın 25 maça çıkması durumunda Lille Kulübü'nün Trabzonspor'a 1 milyon Euro daha ödemesi gerekiyor. Sezon başından itibaren 21 karşılaşmada oynayan Yusuf Yazıcı'nın 4 maça daha çıkması durumunda Bordo-Mavili kulüp 1 milyon Euro daha kazanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.