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'a piyangosu

’un sezon başında kulübüne sattığı , Lille’de 4 maç daha forma giyerse Bordo-Mavili kulübe talih kuşu konacak. Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesindeki detay nedeniyle kulübe 1 milyon Euro daha gelir girecek.

Yusuf Yazıcı piyangosu
Trabzonspor'un sezon başında Lille kulübüne 16 milyon 500 bin Euro gibi rekor bir ücretle sattığı 'nın sözleşmesindeki detay nedeniyle kulübe 1 milyon Euro daha gelir girecek.

4 MAÇ OYNAMASI YETİYOR
Oyunvu satılırken yapılan anlaşmaya göre Yusuf Yazıcı'nın 25 maça çıkması durumunda Lille Kulübü'nün 'a 1 milyon Euro daha ödemesi gerekiyor. Sezon başından itibaren 21 karşılaşmada oynayan Yusuf Yazıcı'nın 4 maça daha çıkması durumunda Bordo-Mavili kulüp 1 milyon Euro daha kazanacak.

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