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: Omuz omuza şampiyonluğa ulaşacağız

'nin stoperi , önemli açıklamalara imza attı. Tecrübeli oyuncu, "Taraftarımızın desteği ile sezon sonunda omuz omuza şampiyonluğa ulaşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Omuz omuza şampiyonluğa
Fenerbahçe'nin stoperi Serdar Aziz, önemli açıklamalara imza attı. Tecrübeli oyuncu, "Taraftarımızın desteği ile sezon sonunda omuz omuza şampiyonluğa ulaşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

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