Fenerbahçe'nin stoperi Serdar Aziz, önemli açıklamalara imza attı. Tecrübeli oyuncu, "Taraftarımızın desteği ile sezon sonunda omuz omuza şampiyonluğa ulaşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.
Fenerbahçe'ninstoperi Serdar Aziz, önemli açıklamalara imza attı. Tecrübeli oyuncu, "Taraftarımızın desteği ile sezon sonunda omuz omuza şampiyonluğa ulaşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.
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