Sturridge bu kez forma giymek istiyor Kadroda olmasına rağmen Galatasaray maçında görev yapmayan Sturridge, Karaman'dan forma bekliyor... İngiliz yıldızın Karaman'la görüştüğü ve Altay önünde oynamak istediğini söylediği öğrenildi.

Kadroda olmasına rağmen Galatasaray maçında görev yapmayan Sturridge, Karaman'dan forma bekliyor... İngiliz yıldızın Karaman'la görüştüğü ve Altay önünde oynamak istediğini söylediği öğrenildi. TÜM MANŞETLER