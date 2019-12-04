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Sturridge bu kez forma giymek istiyor

Kadroda olmasına rağmen Galatasaray maçında görev yapmayan Sturridge, Karaman'dan forma bekliyor... İngiliz yıldızın Karaman'la görüştüğü ve Altay önünde oynamak istediğini söylediği öğrenildi.

Sturridge bu kez forma giymek istiyor
Kadroda olmasına rağmen Galatasaray maçında görev yapmayan Sturridge, Karaman'dan forma bekliyor... İngiliz yıldızın Karaman'la görüştüğü ve Altay önünde oynamak istediğini söylediği öğrenildi.

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