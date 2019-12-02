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Denizli Antep’i Sacko ile yıktı

Süper Lig'de Denizlispor deplasmanda Gaziantep'i 2-1 mağlup etti. Antep, 54'te Kayode'nin golüyle öne geçti. Denizli 58 ve 85'te Sacko ile galibiyete uzandı.

Denizli Antep’i Sacko ile yıktı
Süper Lig'de Denizlispor deplasmanda Gaziantep'i 2-1 mağlup etti. Antep, 54'te Kayode'nin golüyle öne geçti. Denizli 58 ve 85'te Sacko ile galibiyete uzandı.

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