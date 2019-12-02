Denizli Antep’i Sacko ile yıktı Süper Lig'de Denizlispor deplasmanda Gaziantep'i 2-1 mağlup etti. Antep, 54'te Kayode'nin golüyle öne geçti. Denizli 58 ve 85'te Sacko ile galibiyete uzandı.

Süper Lig'de Denizlispor deplasmanda Gaziantep'i 2-1 mağlup etti. Antep, 54'te Kayode'nin golüyle öne geçti. Denizli 58 ve 85'te Sacko ile galibiyete uzandı. TÜM MANŞETLER