Denizli Antep’i Sacko ile yıktı

Süper Lig'de Denizlispor deplasmanda Gaziantep'i 2-1 mağlup etti. Antep, 54'te Kayode'nin golüyle öne geçti. Denizli 58 ve 85'te Sacko ile galibiyete uzandı. Süper Lig'de Denizlispor deplasmanda Gaziantep'i 2-1 mağlup etti. Antep, 54'te Kayode'nin golüyle öne geçti. Denizli 58 ve 85'te Sacko ile galibiyete uzandı.
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