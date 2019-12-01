Milli Takımımız'ın da yer alacağı Euro 2020'de grup kuraları Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekildi. Kuraya 3. torbadan giren Ay- Yıldızlılar, A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti. Milliler turnuvanın açılış maçında 12 Haziran'da İtalya ile oynayacak.
ÖNCE ROMA SONRA BAKÜ
Zorlu karşılaşma Roma'da yapılacak... Milli Takımımız, İsviçre maçını 17 Haziran'da Bakü'de oynayacak. Galler sınavımız da 21 Haziran'da yine Bakü'de olacak.
İLK KEZ 12 ÜLKE EV SAHİBİ
Şampiyona tarihinde ilk kez 12 ülkenin ev sahipliğinde oynanacak... Grupta ilk iki sırayı alacak takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16 turuna yükselecek.
GENCİZ VE İDDİALIYIZ
Tam dişine göre bir kura çeken Milli Takımımız genç yıldızları ve Şenol Güneş faktörüyle gözünü şimdiden Wembley'deki finale dikmiş durumda.
ELEMELERİN EN İYİSİYDİ
İlk torbadan Milli Takımımız'ın rakibi olan İtalya elemelerde 10'da 10 yaparak en başarılı ekip oldu. Conte'nin ekibi genç jenerasyonuyla dikkat çekiyor.
Immobile elemelerde 6 gol attı.
12 YIL SONRA BİR DAHA!
Milliler Euro 2008'in ardından Euro 2020'de de İsviçre ile eşleşti... Takımın en önemli isimleri Arsenal'li Granit Xhaka ve Liverpool'lu Xherdan Shaqiri.
BALE VE ARKADAŞLARI
EURO 2016'da ilk kez finallerde mücadele eden ve yarı final oynayan Galler bu kez Euro 2020'de... Gareth Bale ve arkadaşları ayrı başarıyı yakalamak istiyor.
Gareth Bale Galler'in kaptanı.
İTALYA'YI YENMEK İSTİYORUZ
Güneş, "Açılış açılış maçında İtalya önünde alacağımız galibiyet bize güzel bir yol gösterir" dedi...
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş grubumuzu değerlendirdi... Tecrübeli hoca, "Burada olmak gurur verici. Açılış açılış maçında İtalya karşısında alacağımız 3 puan bize güzel bir yol gösterir" dedi. TFF Başkanı Nihat Özdemir ise, "İtalya önünde ilk galibiyetimiz alacağız" diye konuştu.
A GRUBU
İTALYA
İSVİÇRE
TÜRKİYE
GALLER
B GRUBU
DANİMARKA
FİNLANDİYA
BELÇİKA
RUSYA
C GRUBU
HOLLANDA
UKRAYNA
AVUSTURYA
PLAY-OFF
D GRUBU
İNGİLTERE
HIRVATİSTAN
ÇEKYA
PLAY-OFF
E GRUBU
İSPANYA
İSVEÇ
POLONYA
PLAY-OF
F GRUBU
PORTEKİZ
FRANSA
ALMANYA
PLAY-OFF
F GRUBU ÖLÜM GRUBU!
Euro 2020 finallerinin en zorlu grubu tartışmasız F Grubu oldu... Son dünya şampiyonu Fransa ile birlikte Portekiz ve Almanya son 16 turu için mücadele edecek.
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