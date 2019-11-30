EURO 2020'de Türkiye'nin rakipleri hangi takımlar oldu? İşte A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rakipleri

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'de hangi grupta yer alacağı merak ediliyordu. Elemeler vasıtasıyla 20 ülke EURO 2020'ye direkt katılma hakkı kazandı. EURO 2020 kura çekimi Romanya'nın başkenti Bükreş'te saat 20.00'de başladı. A Milli Takım, kura çekiminde 3. torbada yer aldı. Kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte gözler "EURO 2020'de Türkiye'nin rakipleri hangi takımlar oldu?" sorusunun yanıtına çevrildi.
EURO 2020'DE TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ
A Grubu: İtalya, İsviçre, Türkiye, Galler
B Grubu: Belçika, Rusya, Danimarka, Finlandiya
C Grubu: Ukrayna, Hollanda, Avusturya, Play-off D Grubu kazananı
D Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Çekya, Play-off C Grubu kazananı
E Grubu: İspanya, Polonya, İsveç, Play-off B Grubu kazananı
F Grubu: Almanya, Fransa, Portekiz, Play-off A Grubu kazananı
MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti.
Türkiye, şampiyonanın açılış maçında İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da karşı karşıya gelecek. Türkiye, maçlarını Roma ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacak.
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