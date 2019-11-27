Kültepe’ye doping

Erciyes Anadolu Holding, dünyanın 4 bin yıl önce en büyük şehri ve ticaret merkezi olan Kayseri'deki Kültepe Ören yerine sponsor oldu. Kültepe'de yılda 3 ay yapılan kazı çalışmaları 12 aya çıkarıldı.



Erciyes Anadolu Holding'in sponsorluğunda yapılan Kültepe Zirvesi'ne Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra A Spor ekibi de katıldı. Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, "İçinden çıktığımız şehre borucumuzu ödüyoruz" dedi.