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Şimdi gözler 30 Kasım'da

'de Elemelerin sona ermesinden sonra gözler 30 Kasım’daki grup kuralarına çevrildi... Finallere gidecek son 4 takım ise play-off’la belli olacak.

Şimdi gözler 30 Kasım'da
EURO 2020 eleme gruplarında heyecan dün gece oynanan maçlarla sona erdi. Finallere katılacak 20 takım belli olurken, son 4 takım ise play-off maçlarıyla netleşecek. Grup ikincisi olarak Euro 2020 biletini alan Milli Takımımız, 30 Kasım'daki kura çekiminde 3. torbada yer alacak. Ay- Yıldızlılar aynı torbada yer aldığı Portekiz, Danimarka, Avusturya, İsveç ve Çekya ile eşleşemeyecek. Grubumuzun lideri Fransa ise 2. torbada yer alacak.



1.TORBA

İTALYA

BELÇİKA

İNGİLTERE

ALMANYA

UKRAYNA

İSPANYA

2.TORBA

HOLLANDA

FRANSA

HIRVATİSTAN

İSVİÇRE

POLONYA

RUSYA

3.TORBA

PORTEKİZ

TÜRKİYE

DANİMARKA

AVUSTURYA

İSVEÇ

ÇEKYA

4.TORBA

FİNLANDİYA

GALLER

PLAY-OFF

PLAY-OFF

PLAY-OFF

PLAY-OFF




PLAY-OFF KURASI CUMA GÜNÜ
Finallere gidecek son 4 takımın belli olacağı playoff'larda belli olacak. Play-off kuraları ise cuma günü çekilecek. Maçlar 25-31 Kasım'da oynanacak.

İzlanda play-off'ta final biletini almaya çalışacak.



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