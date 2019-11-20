Şimdi gözler 30 Kasım'da

EURO 2020 eleme gruplarında heyecan dün gece oynanan maçlarla sona erdi. Finallere katılacak 20 takım belli olurken, son 4 takım ise play-off maçlarıyla netleşecek. Grup ikincisi olarak Euro 2020 biletini alan Milli Takımımız, 30 Kasım'daki kura çekiminde 3. torbada yer alacak. Ay- Yıldızlılar aynı torbada yer aldığı Portekiz, Danimarka, Avusturya, İsveç ve Çekya ile eşleşemeyecek. Grubumuzun lideri Fransa ise 2. torbada yer alacak.
1.TORBA
İTALYA
BELÇİKA
İNGİLTERE
ALMANYA
UKRAYNA
İSPANYA
2.TORBA
HOLLANDA
FRANSA
HIRVATİSTAN
İSVİÇRE
POLONYA
RUSYA
3.TORBA
PORTEKİZ
TÜRKİYE
DANİMARKA
AVUSTURYA
İSVEÇ
ÇEKYA
4.TORBA
FİNLANDİYA
GALLER
PLAY-OFF
PLAY-OFF
PLAY-OFF
PLAY-OFF
PLAY-OFF KURASI CUMA GÜNÜ
Finallere gidecek son 4 takımın belli olacağı playoff'larda belli olacak. Play-off kuraları ise cuma günü çekilecek. Maçlar 25-31 Kasım'da oynanacak.
İzlanda play-off'ta final biletini almaya çalışacak.
1.TORBA
İTALYA
BELÇİKA
İNGİLTERE
ALMANYA
UKRAYNA
İSPANYA
2.TORBA
HOLLANDA
FRANSA
HIRVATİSTAN
İSVİÇRE
POLONYA
RUSYA
3.TORBA
PORTEKİZ
TÜRKİYE
DANİMARKA
AVUSTURYA
İSVEÇ
ÇEKYA
4.TORBA
FİNLANDİYA
GALLER
PLAY-OFF
PLAY-OFF
PLAY-OFF
PLAY-OFF
PLAY-OFF KURASI CUMA GÜNÜ
Finallere gidecek son 4 takımın belli olacağı playoff'larda belli olacak. Play-off kuraları ise cuma günü çekilecek. Maçlar 25-31 Kasım'da oynanacak.
İzlanda play-off'ta final biletini almaya çalışacak.
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