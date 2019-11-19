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'ın flaş hamlesini TAKVİM açıklıyor! Aslan oluyor

’nin menajeriyle temasa geçen lı yöneticilerin “Devre arası ile bağları koparın, bize gelin” teklifini yaptığı öğrenildi...




Devre arasında kadroda önemli bir revizyona gitmeyi hazırlanan Galatasaray'ın flaş hamlesini TAKVİM açıklıyor... Sarı-Kırmızılılar'ın Fenerbahçe'de Süper Lig kadrosunda yer almayan ve gözden çıkarılan Mehmet Ekici'ye kanca attığı ortaya çıktı.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ
Sarı-kırmızılı yöneticilerin 29 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüşerek, "Devre arası Fenerbahçe ile bağlarınızı koparın, bize gelin" teklifini yaptığı öğrenildi.

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