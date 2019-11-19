Devre arasında kadroda önemli bir revizyona gitmeyi hazırlanan Galatasaray'ın flaş hamlesini TAKVİM açıklıyor... Sarı-Kırmızılılar'ın Fenerbahçe'de Süper Lig kadrosunda yer almayan ve gözden çıkarılan Mehmet Ekici'ye kanca attığı ortaya çıktı.
MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ
Sarı-kırmızılı yöneticilerin 29 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüşerek, "Devre arası Fenerbahçe ile bağlarınızı koparın, bize gelin" teklifini yaptığı öğrenildi.
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