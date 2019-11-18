Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları Radamel Falcao ve Max Kruse'nin sakatlıktan dönmemeleri ve vurdumduymaz tavırları nedeniyle bir hayli tepkili.
DOYA DOYA İZLEYEMEDİ
Galatasaray taraftarı, coşkulu bir karşılama düzenlediği Falcao'yu henüz doya doya izleyemedi. Kolombiyalı golcünün sakatlığı bir türlü geçmiyor ve taraftar da buna isyan ediyor... Falcao, Galatasaray'dan yıllık 7 milyon Euro kazanıyor. İlk yarıyı kapatacağı konuşulan Kolombiyalı yıldız, 360 dakika giydiği sarı-kırmızılı formayla 3.5 milyon Euro'yu cebine indirecek...
4 MİLYON EURO ALIYOR
F.Bahçe'nin yıldızı Kruse de sakatlığı nedeniyle bir süredir formasını giyemiyor. Sezon başında F.Bahçe ile yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret ve 1.5 milyon Euro imza parasına anlaşan Alman futbolcunun ülkesinde poker masasında görüntülenmesi taraftarları kızdırdı. Üstelik Kruse poker masasında nargile içerken fotoğraflandı. Taraftarlar, "İkisi de Türkiye'yi çiftlik olarak görüyorlar. Servet kazanıyorlar ama oynamıyorlar" yorumlarında bulundular.
SERVETİNE SERVET KATIYOR!
Aslan'ın golcüsü Falcao G.Saray'dan bonuslarla birlikte 7 milyon Euro kazanıyor.
SADECE 360 DAKİKA FORMA GİYDİ
G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, Sarı-Kırmızılılar'da 360 dakika forma giydi. 5 karşılaşmada görev alan Kolombiyalı golcü, fileleri 1 kez havalandırabildi.
İSPANYA'YA GİDİYOR
Sakatlığı süren Falcao, tedavi için yarın yeniden İspanya'ya hareket edecek.
SAKAT KRUSE ALEMDE!
Max Kruse, sakatlığına rağmen Almanya'da nargile içti ve poker oynarken görüntülendi.
İLK 5 SIRADA 4 G.SARAYLI VAR!
Süper Lig'de en fazla kazanan futbolcular sıralamasında Falcao ilk sırada. 2. sırada Kruse var. Feghouli 3.8 milyon Euro ile 3., Muslera 3.5 milyon Euro ile 4., Belhanda ise 3.3 milyon Euro ile 5. sırada yer alıyor.
DOYA DOYA İZLEYEMEDİ
Galatasaray taraftarı, coşkulu bir karşılama düzenlediği Falcao'yu henüz doya doya izleyemedi. Kolombiyalı golcünün sakatlığı bir türlü geçmiyor ve taraftar da buna isyan ediyor... Falcao, Galatasaray'dan yıllık 7 milyon Euro kazanıyor. İlk yarıyı kapatacağı konuşulan Kolombiyalı yıldız, 360 dakika giydiği sarı-kırmızılı formayla 3.5 milyon Euro'yu cebine indirecek...
4 MİLYON EURO ALIYOR
F.Bahçe'nin yıldızı Kruse de sakatlığı nedeniyle bir süredir formasını giyemiyor. Sezon başında F.Bahçe ile yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret ve 1.5 milyon Euro imza parasına anlaşan Alman futbolcunun ülkesinde poker masasında görüntülenmesi taraftarları kızdırdı. Üstelik Kruse poker masasında nargile içerken fotoğraflandı. Taraftarlar, "İkisi de Türkiye'yi çiftlik olarak görüyorlar. Servet kazanıyorlar ama oynamıyorlar" yorumlarında bulundular.
SERVETİNE SERVET KATIYOR!
Aslan'ın golcüsü Falcao G.Saray'dan bonuslarla birlikte 7 milyon Euro kazanıyor.
SADECE 360 DAKİKA FORMA GİYDİ
G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, Sarı-Kırmızılılar'da 360 dakika forma giydi. 5 karşılaşmada görev alan Kolombiyalı golcü, fileleri 1 kez havalandırabildi.
İSPANYA'YA GİDİYOR
Sakatlığı süren Falcao, tedavi için yarın yeniden İspanya'ya hareket edecek.
SAKAT KRUSE ALEMDE!
Max Kruse, sakatlığına rağmen Almanya'da nargile içti ve poker oynarken görüntülendi.
İLK 5 SIRADA 4 G.SARAYLI VAR!
Süper Lig'de en fazla kazanan futbolcular sıralamasında Falcao ilk sırada. 2. sırada Kruse var. Feghouli 3.8 milyon Euro ile 3., Muslera 3.5 milyon Euro ile 4., Belhanda ise 3.3 milyon Euro ile 5. sırada yer alıyor.
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