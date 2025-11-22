CHP'de İmralı krizi: "Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin” diyerek istifa etti

Terörsüz bir Türkiye için TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dün düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Komisyonun ana gündem maddesi, İmralı 'ya yapılması planlanan ziyaret oldu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, görüşmenin kapalı oturumda yapılması için oylamaya gidileceğini bildirdi.

Toplantı öncesinde konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İmralı 'ya gidilmeyeceğini açıkladı. Emir, "İmralı'ya gidişin konuşulacağı bir toplantının milletimizden gizlenerek yapılmasının doğru olmadığını ifade etmek isterim." diyerek komisyona katılmaya devam edeceklerini belirtti ve "Partimiz bu ülkeye barışı getirecektir." ifadelerini kullandı.

Ekran görüntüsü

GÖREVLERDEN İSTİFA ETTİ

Karara tepki gösteren isimlerden biri olan CHP Nusaybin İlçe Seçim Kurulu ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Abdulvehap Akan, sosyal medya üzerinden paylaştığı video mesajla istifasını açıkladı. Açıklamasında, CHP'nin Kürt meselesindeki tutumunu eleştiren Akan'ın, "Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin." sözleri dikkat çekti.

Akan, görevlerinden ayrılmasına gerekçe olarak CHP'nin Kürt sorununa yaklaşımını gösterdi. Videoda şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, görüyorsunuz ben Nusaybin CHP İlçe Seçim Yönetimi'ndeyim. Orada CHP adına başkanlık yapıyorum, İnsan Hakları Komisyonu'ndayım Nusaybin'de. Mardin il delegesiyim ve sizler de biliyorsunuz, arkadaşlar; Kürt sorunu olunca CHP çok farklı oluyor."

Akan, son seçimlerde Kürt seçmenin CHP'ye destek verdiğini hatırlatarak, "Bu Kürt halkı, Nusaybin'de 15 yıldır kayyum atanıyordu, en son seçimlerde bile her şeye rağmen CHP'ye oy verdi." dedi. Sözlerinin devamında, seçim sürecinde verdikleri desteği anlatan Akan, "Yaklaşık 254 tane sandığımız vardı, 250 tanesini CHP'ye verdiler. Büyük bir çalışma yaptı burada ama maalesef CHP Kürtlerin hakkına gelince, Kürtlerin yanında olmuyor diye ben de bu sebeple istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Akan, videoyu şu sözlerle tamamladı:

"Bu saatten sonra CHP'den... Görüyorsunuz, CHP'den istifa ediyorum. İlçe Seçim Kurulu'ndan istifa ediyorum, İnsan Hakları Komisyonu'ndan istifa ediyorum. Bundan sonrası böyle: Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin."