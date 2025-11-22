Kompresör dehşeti can aldı! Ölen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde bir marangoz atölyesinde staj yapan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci’nin, aynı iş yerinde çalışan 20 yaşlarındaki Habip A. tarafından kompresörle hava sıkılması sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili aile açıklama yaptı.

Olay 14 Kasım'da Bozova'daki bir marangoz atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre 20 yaşlarındaki Habip A., staj için gönderilen 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin makatına kompresörle hava bastı. İç organları zarar gören çocuk, kaldırıldığı Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

AİLEDEN İLK AÇIKLAMA

Kendirci ailesi günler sonra yaptığı açıklamada olayın "şaka" olarak nitelenemeyecek kadar ağır bir işkence olduğunu belirtti. Açıklamada, Muhammed'in okul tarafından staj için gönderildiği atölyede "elleri kolları hareket etmeyecek şekilde tutularak" kişiyi hürriyetinden yoksun bırakıldığı ve "kompresörle basınçlı hava verilmek suretiyle iç organları infilak ettirilip öldürüldüğü" ifade edildi.

Aile açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği üzere 14.11.2025 günü ilçemiz Bozova'da, biricik oğlumuz Muhammed, eğitim gördüğü 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin staj öğrencisi olarak gönderildiği ve mobilyacılık eğitimi aldığı atölyede elleri kolları hareket etmeyecek şekilde tutularak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakarak atölye çalışanı ya da çalışanları tarafından kompresörle basınçlı hava verilmek suretiyle iç organları infilak ettirilip öldürülmüştür."

Aile, olayın vahametini vurgulayarak, "Bugüne kadar hiç görülmemiş ve duyulmamış böyle bir işkenceyle işlenen cinayeti gerçekleştirip adli makamları 'şaka yapmıştık' ifadesiyle yanlış bilgilendirip firar ederek adaletin elinden kurtulabileceğini zanneden fail ile çocuğumuzun ilk kaldırıldığı Bozova Enver Yıldırım Hastanesi'nde pantolonunun temizlikçiler tarafından çöpe atıldığını beyan ederek delilleri yok etmeye çalışanlar ve de bu cinayete doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği tespit edilecek olan kim varsa hak ettiği cezayı alacaktır" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.