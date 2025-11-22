PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan G20'ye "adil olun" çağrısı! Küresel ticarette değişiklik şart

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’ne katıldı. "Kimseyi Geride Bırakmadan Kapsayıcı ve Sürdürülebilir İktisadi Büyüme: Ekonomilerin İnşası, Ticaretin Rolü, Kalkınmanın Finansmanı ve Borç Yükü" oturumunda konuşan Başkan Erdoğan, "Sınamalar dünya ekonomisini etkiledi. Ülkelerin borcu adil olarak yapılandırılmalı." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg'da düzenlenen 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg'da G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen "Kimseyi Geride Bırakmadan Kapsayıcı ve Sürdürülebilir İktisadi Büyüme: Ekonomilerin İnşası, Ticaretin Rolü, Kalkınmanın Finansmanı ve Borç Yükü" oturumunda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Dünyada her 10 kişiden biri aşırı yoksul. Sınamalar dünya ekonomisini etkiledi. Ülkelerin borcu adil olarak yapılandırılmalı

Küresel ticaretin yeniden canlanması için köklü bir uluslararası işbirliğine, yeni politika araçlarına ve sürdürülebilir tedarik zincirlerine ihtiyaç var

Bilhassa düşük gelirli ülkeler için borç yeniden yapılandırma süreçlerinde adil ve eşit muameleye dayalı bir yaklaşımın benimsenmesini destekliyoruz

Kimsenin geride bırakılmadığı daha kapsayıcı bir küresel ekonomi inşasında tüm G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum.

