Soros Avrupa'dan kovuluyor! Macaristan fitili ateşledi Bulgaristan soruşturma başlattı | Romanya'dan suikast iddiası

Küresel tetikçi Soros Avrupa’da son düzlükte. Macaristan ülkenin iç işlerine karıştığını belirttiği Soros’u kovmuştu. Romanya lideri Soros’u kendisine suikast düzenlemekle suçlamıştı. Slovakya, Çekya ve Polonya’da da Soros karşıtı dil güçlenirken son hamle Bulgaristan’dan geldi.

Küresel tetikçi Soros, Avrupa'dan tek tek kovuluyor. Macaristan'ın ardından Bulgaristan Parlamentosu George Soros, oğlu Alexander Soros ve Açık Toplum Vakfı'nın ülke topraklarındaki faaliyetlerini incelemek üzere geçici bir soruşturma komitesi kurdu.

BULGARİSTAN SORUŞTURMA BAŞLATIYOR

Görevi Soros ve OSF yapıları tarafından finansal olarak desteklenen kişi ve kuruluşları tespit etmek olan komite yakında çalışmaya başlayacak.

Başkan basını, komisyonun şu anda, fonla bağlantısı olduğu tespit edilen kişi veya kuruluşlar için yasal sonuçlar öngörmese de Bulgar milletvekilleri, 2012 tarihli "yabancı ajanlar" hakkındaki Rusya yasasına benzer önlemleri değerlendirebileceklerinin sinyalini verdiler. Benzer bir girişim Şubat 2025'te de yapılmış, ancak yeterli destek sağlanamamıştı.

Öte yandan, Bulgaristan'da Soros'a yakın veya yakın olduğu düşünülen kişiler için kullanılan "Soroidler" tabirine karşı yürütülen kampanyanın, yaptırımlar için yasal bir dayanak olmamasına rağmen kamuoyunda sürmesi bekleniyor.

Bulgaristan'da Soros karşıtı hareket oligark milletvekili Delyan Peevski'nin siyasi aracı olan Haklar ve Özgürlükler Hareketi - Yeni Başlangıç , milliyetçi partiler Böyle Bir Halk Var ve Birlik, Ahlak ve Onur, ayrıca Kremlin yanlısı güçler Diriliş ve Bulgar Sosyalist Partisi tarafından başlatıldı. İktidar partisi GERB üyeleri çekimser kaldı veya aleyhte oy kullandı.

MACARİSTAN ÜLKEDEN KOVDU

Macaristan'da Viktor Orban hükümeti Soros tarafından kurulan Orta Avrupa Üniversitesi'ni Macaristan'dan çıkarmak için harekete geçmiş ve üniversite Budapeşte'den Viyana'ya taşınmıştı.

Doğu Avrupa'daki tartışmaların başında Macaristan'da yaşananlar var. Orban, Soros'u ülkenin iç işlerine karışmakla suçluyor. Soros karşıtı söylem Avrupa'nın tamamında yayılmaya başladı.

AVRUPA AYAKLANIYOR

Avrupa küresel tetikçi Soros'a karşı ayaklanıyor. Yalnızca Macaristan ve Bulgaristan deil; Polonya, Slovakya, Çekya ve Romanya'da da Soros karşıtı söylem güçlendi.

POLONYA'DA "TEHLİKELİ ADAM"

Polonya eski iktidar partisi lideri Jaroslaw Kaczynski 2017, Soros'u geleneksel toplumlara çok kültürlülüğü dayatarak yok etmeye çalışmakla suçlamıştı ve STK'lara baskı yapmaya başlamıştı. Polonya'da iktidardaki muhafazakârlardan milletvekili Krystyna Pawlowicz, Katolik bir yayın kuruluşu olan Radio Maryja'da Soros'u "dünyanın en tehlikeli adamı" olarak nitelelendirmişti. Pawlowicz, vakıflarının "Hristiyanlık karşıtı ve milliyetçilik karşıtı faaliyetleri finanse ettiğini" söylemişti.

ROMANYA LİDERİNDEN SUİKAST İDDİASI

Romanya'da ise iktidar partisi lideri Liviu Dragnea, 2018'de hükümet karşıtı protestoların Soros tarafından fonlandığını ima etmişti. Dragnea ayrıca 2017 yılında dört kişinin kendisini öldürmeye çalıştığını söyledi ve "Geçen yıl bana suikast girişimi oldu, dört yabancı geldi, üç hafta kaldılar. Kimin ödediğini buldum ama adını söyleyemiyorum, dünyaca ünlü biri." dedi. ABD'li finansör George Soros'u düşünüp düşünmediği sorusuna ise "Ben Soros'u düşünmüyorum, o beni düşünüyor" yanıtını verdi.

SLOVAKYA

Slovakya'da Başbakan Robert Fico, özellikle 2016-2018 ve 2023 sonrası dönemde Soros'un siyasi kampanyalara müdahale ettiğini açıkça dile getirdi ve Soros kaynaklı STK'lara baskı yapmaya başladı.

ÇEKYA

Çekya'da da Soros karşıtı dil güçleniyor. Cumhurbaşkanı Milos Zeman sık sık Soros'u hedef alan açıklamalar yapıyor.

PUTİN ZATEN YASAKLAMIŞTI

Rusya'da ise Vladimir Putin 2015'te Soros'u "istenmeyen organizasyon" ilan etmiş, Soros'un tüm kuruluşları ülkede yasaklanmıştı.

