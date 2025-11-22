Soros Avrupa'dan kovuluyor! Macaristan fitili ateşledi Bulgaristan soruşturma başlattı | Romanya'dan suikast iddiası

Küresel tetikçi Soros, Avrupa'dan tek tek kovuluyor. Macaristan'ın ardından Bulgaristan Parlamentosu George Soros , oğlu Alexander Soros ve Açık Toplum Vakfı'nın ülke topraklarındaki faaliyetlerini incelemek üzere geçici bir soruşturma komitesi kurdu.

Başkan basını, komisyonun şu anda, fonla bağlantısı olduğu tespit edilen kişi veya kuruluşlar için yasal sonuçlar öngörmese de Bulgar milletvekilleri, 2012 tarihli "yabancı ajanlar" hakkındaki Rusya yasasına benzer önlemleri değerlendirebileceklerinin sinyalini verdiler. Benzer bir girişim Şubat 2025'te de yapılmış, ancak yeterli destek sağlanamamıştı.

Görevi Soros ve OSF yapıları tarafından finansal olarak desteklenen kişi ve kuruluşları tespit etmek olan komite yakında çalışmaya başlayacak.

ABD'de Soros karşıt gösteriler, Takvim Fotoğraf Arşivi

Öte yandan, Bulgaristan'da Soros'a yakın veya yakın olduğu düşünülen kişiler için kullanılan "Soroidler" tabirine karşı yürütülen kampanyanın, yaptırımlar için yasal bir dayanak olmamasına rağmen kamuoyunda sürmesi bekleniyor.

Bulgaristan'da Soros karşıtı hareket oligark milletvekili Delyan Peevski'nin siyasi aracı olan Haklar ve Özgürlükler Hareketi - Yeni Başlangıç , milliyetçi partiler Böyle Bir Halk Var ve Birlik, Ahlak ve Onur, ayrıca Kremlin yanlısı güçler Diriliş ve Bulgar Sosyalist Partisi tarafından başlatıldı. İktidar partisi GERB üyeleri çekimser kaldı veya aleyhte oy kullandı.