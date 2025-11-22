Emekliye tarihin en kapsamlı desteği: 3 bakanlık devrede!
Üç ayrı bakanlık emekliler için devrede. Çalışma, Sağlık ve Aile bakanlıkları ortak hareket ederek emeklilerin gelir güvencesini koruyan, sağlık hizmetlerine hızlı erişim sağlayan, bakım ve sosyal destek ağını güçlendiren geniş kapsamlı bir programı aynı anda devreye soktu. İşte gelir desteğinden ikramiyeye, dijital kolaylıklardan sosyal yardımlar, koruyucu sağlık hizmetlerine emekliler için emekliyi güvenceye alan programlar…
