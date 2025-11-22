Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu
Süper Lig'in lideri Galatasaray, 13. haftada Gençlerbirliği ile evinde karşılaşıyor. Sarı kırmızılılar, Union SG ve Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmak amacında. Teknik direktör Okan Buruk zorlu randevu öncesinde kararını verdi ve Cimbom'un ilk 11'i belli oldu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay, Singo, Davinson, Abdülkerim, Kazımcan, Lemina, Torreira, Sara, Sallai, Sane, Barış.
Gençlerbirliği: Velho, Thalisson, Goutas, Zuzek, Hanousek, Bashiru, Koita, Oğulcan, Göktan, Franco, Niang.
GALATASARAY İLE GENÇLERBİRLİĞİ 99. RANDEVUDA
Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de 99. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 98 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 55, kırmızı-siyahlılar ise 22 galibiyet elde etti. İki takım arasındaki 21 mücadele beraberlikle sonuçlandı.
İSTANBUL'DA EZELİ ÜSTÜNLÜK
Galatasaray, sahasında oynadığı maçlarda açık bir üstünlük kurdu. İstanbul'da yapılan 49 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 34 galibiyet aldı. Gençlerbirliği ise 7 kez kazanırken, 8 maç berabere tamamlandı. Bu maçlarda Galatasaray 104, Gençlerbirliği 44 gol kaydetti. Sarı-kırmızılılar ayrıca evindeki son 7 lig maçında rakibine puan vermedi.
FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Galatasaray, rakibi karşısındaki en farklı galibiyetlerini iki kez 6-0'lık skorlarla elde etti. Bu karşılaşmalar 1999-2000 sezonunun ikinci yarısı ve 2020-2021 sezonunun ilk devresinde oynandı. Gençlerbirliği ise Galatasaray'a karşı en farklı galibiyetlerini 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında aldığı 3-0'lık skorlarla aldı.
HAFTAYA LİDER BAŞLADI
Trendyol Süper Lig'de 12 haftada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, topladığı 29 puanla haftaya Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider girdi. Gençlerbirliği ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 11 puan topladı ve 14. sırada yer alıyor.
OKAN BURUK'U ZORLAYAN EKSİKLER
Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı öncesi 6 önemli eksik bulunuyor. Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise yürütülen bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle kadroda olmayacak.
TORREIRA KART SINIRINDA
Orta sahada kritik rol üstlenen Lucas Torreira, Gençlerbirliği maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor. Uruguaylı futbolcu, sarı kart görmesi durumunda 14. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
SON İKİ MAÇTIR GOL ATAMIYOR
Sezona 7 maçlık galibiyet serisiyle başlayan Galatasaray, son iki lig karşılaşmasında gol atamadı. Trabzonspor ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılılar, Kocaelispor'a 1-0 mağlup olmuş ve 19 maçlık yenilmezlik serisini kaybetmişti. Okan Buruk'un ekibi, Gençlerbirliği maçında yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.
RAMS PARK'TA 32 MAÇTIR KAYIP YOK
Galatasaray, RAMS Park'ta çıktığı son 32 resmi maçta yenilgi yaşamadı. Bu süreçte 23 Süper Lig, 5 UEFA Avrupa Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 2 Şampiyonlar Ligi karşılaşması oynayan sarı-kırmızılılar, 23 galibiyet ve 9 beraberlik aldı.
CİMBOM'U ZORLAYACAK YOĞUN FİKSTÜR
Gençlerbirliği maçıyla birlikte Galatasaray, 22 günde 6 karşılaşmaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar ligde Gençlerbirliği'nin ardından Fenerbahçe, Samsunspor ve Antalyaspor'la karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde ise Union SG ve Monaco maçları sarı-kırmızılıları bekliyor.