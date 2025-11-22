Galatasaray, Kocaelispor deplasmanından mağlubiyetle ayrılmadı (AA) GALATASARAY İLE GENÇLERBİRLİĞİ 99. RANDEVUDA

Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de 99. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 98 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 55, kırmızı-siyahlılar ise 22 galibiyet elde etti. İki takım arasındaki 21 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Victor Osimhen (AA) İSTANBUL'DA EZELİ ÜSTÜNLÜK

Galatasaray, sahasında oynadığı maçlarda açık bir üstünlük kurdu. İstanbul'da yapılan 49 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 34 galibiyet aldı. Gençlerbirliği ise 7 kez kazanırken, 8 maç berabere tamamlandı. Bu maçlarda Galatasaray 104, Gençlerbirliği 44 gol kaydetti. Sarı-kırmızılılar ayrıca evindeki son 7 lig maçında rakibine puan vermedi.

Mauro Icardi (AA) FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, rakibi karşısındaki en farklı galibiyetlerini iki kez 6-0'lık skorlarla elde etti. Bu karşılaşmalar 1999-2000 sezonunun ikinci yarısı ve 2020-2021 sezonunun ilk devresinde oynandı. Gençlerbirliği ise Galatasaray'a karşı en farklı galibiyetlerini 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında aldığı 3-0'lık skorlarla aldı.

Mauro Icardi (AA) HAFTAYA LİDER BAŞLADI

Trendyol Süper Lig'de 12 haftada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, topladığı 29 puanla haftaya Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider girdi. Gençlerbirliği ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 11 puan topladı ve 14. sırada yer alıyor.