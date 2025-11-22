Trump baskısına rağmen G2'de bildiri kabul edildi! Kamera krizi: Açık olduğunu fark edince...

ABD'nin itirazına karşı Johannesburg'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisi liderler tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vincent Magwenya, zirvede yaptığı basın açıklamasında, zirvenin sonuç bildirisinin G20 liderleri tarafından kabul edildiğini belirterek, "Oybirliğiyle kabul yönünde adım adım ilerliyorduk ve artık kabul edilmiş bir zirve bildirgemiz var." dedi.

Magwenya, "Programda küçük bir değişiklik oldu. Normalde kabul süreci en sonda gerçekleşir, ancak dün gün boyunca, çeşitli ikili görüşmeler sırasında zirve bildirgesinin ilk gündem maddesi olarak kabul edilmesi ve ardından günün geri kalanına geçilmesi gerektiği hissi vardı." diye konuştu.

Bildirinin küresel çatışmaların barışçıl çözümüne odaklandığını belirten Magwenya, "Bildiride, özellikle dünyanın en ciddi dört çatışması vurgulanıyor: Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Sudan, Ukrayna ve Filistin." ifadesini kullandı.